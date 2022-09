iPhone, nessun chip cinese per le memorie: Apple risponde al Congresso

Dopo il recente reveal di iPhone 14 nel corso dell'evento Far Out di Apple di settembre, ci spostiamo su un frangente più spinoso per l'azienda e che riguarda, nello specifico, i suoi potenziali rapporti con la Cina.

Stando a quanto emerso, infatti, Apple avrebbe ricevuto avvertimenti dall'ala repubblicana del Congresso per scongiurare l'eventualità che l'azienda possa rivolgersi in futuro a Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) per i controller NAND dei suoi prossimi prodotti.

Apple, d'altro canto, ha affermato di non essersi rivolta all'azienda cinese per i suoi chip ma che avrebbe, in tempi non sospetti, "valutato di rifornirsi da YMTC per i chip delle memorie flash NAND da utilizzare in alcuni iPhone venduti in Cina".

Queste preoccupazioni sarebbero state sollevate dai repubblicani Marco Rubio e Michael McCaul ma, come già detto, Apple non ha realmente messo in atto questa possibilità. A ogni modo, Apple ha ribadito che quandanche si concretizzasse questa opportunità, non venderebbe iPhone con chip YMTC al di fuori dei confini cinesi.

Sulle colonne del Financial Times, Rubio ha spiegato le sue perplessità dichiarando che "Apple sta giocando con il fuoco. Conosce i rischi per la sicurezza derivanti da YMTC. Se proseguirà, sarà soggetta a controlli mai visti prima d'ora, da parte del governo federale. Non possiamo permettere alle aziende cinesi legate al Partito Comunista di inserirsi nelle nostre reti di telecomunicazioni e in milioni di iPhone americani".

Tornando ai nuovi prodotti, invece, se volete scoprire tutte le novità presentate da Cupertino, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su iPhone 14 e Apple Watch Ultra.