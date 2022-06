Con quali iPhone è compatibile iOS 16? Arriva la lista ufficiale, c'è una sorpresa

Subito dopo la presentazione di iOS 16, Apple ha provveduto ad aggiornare il suo sito web per annunciare i modelli di iPhone compatibili con la release. Non mancano le novità e sorprese.

Nella fattispecie, il prossimo autunno il major update arriverà sui seguenti modelli:

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e Pro Max

iPhone SE (2a e 3a generazione)

Tagliato quindi il supporto per iPhone SE 1, iPhone 6s ed iPhone 7, a cui si aggiunge iPhone Touch che è stato pensionato. Apple spiega che "nuove funzionalità software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 8 e versioni successive".

La prima beta per gli sviluppatori dell'OS sarà disponibile già a partire dalla giornata di oggi per coloro che posseggono un account developer e quindi tutti i privilegi per poter pubblicare le applicazioni direttamente su App Store.

Chiaramente, non è stata annunciata la data di lancio ufficiale, ed alla lista di aggiungeranno anche i nuovi iPhone 14 che il colosso di Cupertino presenterà il prossimo autunno nel classico keynote di settembre/ottobre. In tale occasione sarà anche svelata la data di pubblicazione.