Il vostro iPhone ha componenti non genuini? Ecco come verificarlo

Il dubbio può venire: tutti i componenti di un iPhone che è stato acquistato usato sono originali Apple? La batteria sostituita in fase di riparazione è genuina? Ebbene, c'è un modo semplice per cercare di comprendere il tutto.

Infatti, dovete sapere che, a partire da iOS 15.2, il sistema segnala i componenti non genuini. Se disponete dunque di una recente versione dell'OS di Apple, potete banalmente trovare tutte le indicazioni del caso direttamente nelle Impostazioni.

Una volta che avete effettuato l'accesso a queste ultime, vi basterà accedere prima all'area "Generali", selezionando poi l'opzione "Info". In questo contesto, se c'è qualche componente che potrebbe non risultare genuino, verrete avvertiti mediante la comparsa della sezione "PARTI E CRONOLOGIA DELL'ASSISTENZA", in cui verranno indicate quelle che il sistema indica come "parti sconosciute".

Ad esempio, per gli iPhone in cui è stata sostituita la batteria potrebbe comparire il messaggio "Non è possibile determinare se la batteria di iPhone è una parte originale Apple. La causa potrebbe essere che la parte non è originale, che non funziona come previsto o che l'installazione non è stata completata".

Insomma, il sistema operativo di Apple al giorno d'oggi può avvertirvi con messaggi chiari anche in merito all'eventuale presenza di parti potenzialmente non genuine, così che abbiate a disposizione un maggiore controllo sul tutto. Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori dettagli sulla questione, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple.