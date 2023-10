iPhone continua ad essere lo smartphone preferito degli adolescenti: i dati di uno studio

Secondo un nuovo sondaggio condotto dalla società d’investimento Piper Sandler, l’iPhone continua ad essere lo smartphone più popolare tra gli adolescenti. A confermarlo sono i dati diffusi dalla stessa compagnia, e le percentuali sono davvero molto interessanti.

Nella fattispecie, l’87% degli adolescenti intervistati ha rivelato di possedere un iPhone, mentre l’88% prevede di acquistarlo prossimamente. Rispetto allo scorso anno non sono state segnalate grosse modifiche in termini di percentuali, che sono praticamente identiche a quelle del 2022. Tuttavia, viene comunque osservato come nell’ultimo decennio l’interesse per l’iPhone tra gli adolescenti sia aumentato vertiginosamente: basti pensare che ad ottobre 2013 solo il 55% dei teenager dichiarava di possedere un iPhone, ed il 24% aveva uno smartphone Android.

Cresce anche l’interesse nei confronti di Apple Watch, seppur in maniera meno marcata e ad un ritmo più lento. Il 34% degli adolescenti intervistati da Piper Sandler possiede un Apple Watch, rispetto al 31% dello scorso anno, mentre il 10% degli adolescenti ha dichiarato di voler acquistare uno smartwatch Apple nel corso dei prossimi mesi mesi, in calo rispetto al 16% dell’autunno 2022. La società di Cupertino, complessivamente, è stata preferita a marchi come Rolex, Casio, Garmin e Cartier quando si parla di orologi.

Apple Pay è risultato essere il servizio di pagamento preferito dalla stessa fascia di utenti, con il 42% degli intervistati che ha riferito di aver utilizzato il servizio nell’ultimo mese. Per quanto riguarda lo streaming musicale, invece, gli adolescenti preferiscono Spotify (nel 70% dei casi), mentre poco più del 30% si affida ad Apple Music.

