Dell: gli iPhone si controlleranno dai laptop Windows 10 tramite Mobile Connect

Importante annuncio da Dell. Il produttore di laptop ha infatti annunciato che presto consentirà ai possessori di iPhone di effettuare il mirroring delle app per iOS sui propri computer. La funzione sarà disponibile attraverso un aggiornamento per Dell Mobile Connect, il software rilasciato nel 2018 ed inizialmente progettato per Android.

Oltre al mirroring delle applicazioni, gli utenti saranno anche in grado di trasferire i file da iPhone in modalità wireless, il che semplificherà in maniera importante il passaggio di foto, video e documenti, senza alcun tipo di cavo.

Si tratta di un passo in avanti sostanziale, in quanto nella versione precedente di Dell Mobile Connect gli utenti iPhone erano solo in grado di ricevere notifiche ed inviare messaggi.

L'aggiornamento per l'applicazione sarà disponibile nel corso della prossima primavera, e renderà possibile l'attivazione della funzione. Ad essere compatibili sono i laptop XPS, Inspiron, Vostro, Alienware, e G Series basati su Windows 10 e distribuiti sul mercato da gennaio 2018 in poi. Nessuna informazione invece sui laptop Latitude.



La possibilità di effettuare il mirroring è ormai diventa una prerogativa di tutti i produttori. A fare da apripista è stata Microsoft con l'applicazione Your Phone, che permette di controllare e rispondere alle chiamate direttamente dai PC Windows 10.