L'iPhone può davvero avere il 99% di soddisfazione dei clienti? L'analisi

Se avete letto la nostra recensione di iPhone 14 Pro, saprete sicuramente che il nuovo smartphone di Cupertino ci è piaciuto moltissimo. In effetti, gli iPhone hanno un tasso di soddisfazione elevatissimo da parte di chi li compra, che supera l'80%. Ma ce la farà mai Apple ad arrivare ad un consenso quasi totale da parte degli utenti?

La domanda potrebbe sembrare strana, ma è fondata: negli scorsi mesi, infatti, Apple aveva parlato di una soddisfazione del 99% tra i clienti iPhone, riportata da una ricerca commissionata allo studio di analisi 451 Research. Un dato che ha dell'incredibile, anche se non è chiaro come sia stato calcolato: secondo PerfectRec, infatti, gli utenti iPhone "soddisfatti" dal loro smartphone sarebbero circa l'80%.

Il ricercatore di PerfectRec Wally Nowinski ha spiegato che un tasso di soddisfazione del 99% è statisticamente improbabile, se non addirittura impossibile, nonostante Apple riveli al pubblico e ai suoi investitori delle percentuali su questa stessa falsariga da ormai sette anni di fila. Nowinski, in particolare, ha messo in luce alcuni problemi insiti in un tasso di soddisfazione così alto.



Il primo è che i dati diffusi da Apple sono molto diversi da quelli ricavati dalle agenzie indipendenti di ricerca. In particolare, queste ultime forniscono delle percentuali significativamente più basse di quelle della Mela Morsicata. Considerato che i dati degli istituti indipendenti di ricerca sono molto simili tra loro, è impossibile considerarli un mero "errore statistico": semplicemente, i dati di Apple sarebbero leggermente ritoccati verso l'alto.

In generale, spiega Nowinski, tutti gli altri brand del settore informatico riportano livelli di soddisfazione molto inferiori (ma anche più attendibili, almeno all'apparenza) rispetto a quelli della Mela Morsicata, soprattutto per i propri prodotti di punta. Anche in questo caso, sembra che quella di Apple sia un'eccezione rispetto alla norma.

I colleghi di 9to5Mac, dunque, hanno chiesto spiegazioni ad Apple, ritenendo che il sistema utilizzato dall'azienda per i propri calcoli differisse sia da quello di PerfectRec che da quelli delle altre aziende: sfortunatamente, però, il colosso di Cupertino non ha mai risposto alle domande del giornale americano.