iPhone difficile da trovare anche nel 2023: pesa la ripresa del Covid in Cina

La ripresa della pandemia in Cina potrebbe causare ulteriori problemi di produzione con l’iPhone, che anche nel 2023 potrebbe essere difficile da acquistare visto che il 90% delle unità sono assemblate proprio nella nazione del Dragone.

Un ricercatore specializzato in analisi sulla filiera produttiva, parlando con il Financial Times ha spiegato che il periodo di inizio anno potrebbe essere caratterizzato ad un alto tasso di assenteismo a causa delle infezioni da Covid19. Tale problema dovrebbe riguardare non solo le fabbriche ma anche “magazzini ed i reparti della distribuzione, logistica e trasporti”. Una banca svizzera che ha effettuato alcune ricerche di mercato spiega che attualmente i tempi d’attesa per gli iPhone 14 di fascia alta dal momento dell’invio dell’ordine alla consegna sono di 23 giorni, ma negli Stati Uniti la situazione è addirittura peggiore.

Apple aveva già messo in preventivo problemi con la distribuzione di iPhone in occasione del periodo di Natale, con un calo dell’8% delle vendite a causa della carenza di unità pari a 5-15 milioni di iPhone mancanti che secondo alcuni analisti poi non verranno comunque acquistati.

Prima di Natale la disponibilità di iPhone 14 era migliorata, ma le notizie che arrivano dalla Cina alle prese con la nuova ondata di Covid non lasciano ben sperare.