Un altro iPhone diventerà 'obsoleto' il prossimo mese: ecco quale

Apple ha da poco fatto diventare l'iPhone 6 ufficialmente vintage, il ché ha reso l'assistenza sul prodotto e sui servizi limitata e soggetta a disponibilità. Nel frattempo, un altro prodotto della mela potrebbe diventare addirittura "obsoleto" prima della fine dell'anno.

Stiamo parlando dell'iPhone 5C, il coloratissimo smartphone economico di Cupertino lanciato nel 2013 in risposta a un mercato Android in fortissima espansione. Tratti distintivi una lineup in cinque colorazioni e una scocca in plastica profondamente rimaneggiata rispetto al design di iPhone 5 e 5S.

Questo dispositivo dovrebbe entrare ufficialmente nella lista dei prodotti obsoleti il mese prossimo, dopo aver soggiornato per un paio di anni nel club dei prodotti vintage.

Ciò significa che sul prodotto saranno sospesi tutti i servizi di assistenza, come avrebbe spiegato la stessa Apple in una nota ai suoi partner sul territorio.

Oltre all'iPhone 5C, nella lista dei dispositivi obsoleti dovrebbe rientrare anche l'iPad mini di terza generazione, sia WiFi che cellular.

Solo di recente abbiamo passato in rassegna il portale Apple alla ricerca di informazioni su queste definizioni, stilando le differenze tra i prodotti Apple vintage e obsoleti, andando anche a comprendere meglio quali criteri debbano soddisfare i dispositivi del brand per rientrare in queste categorie. Per saperne di più vi suggeriamo di andare a scoprire quando gli iPhone diventano obsoleti.