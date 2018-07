iPhone ed Android rivali anche al primo appuntamento. Lo dice un sondaggio

I sondaggi e ricerche di mercato, spesso non sono molto affidabili e non coincidono con le intenzioni reali degli utenti, ma alcune volte forniscono degli interessanti spunti di discussione, anche simpatici.

E' il caso di uno studio condotto da Decluttr e pubblicato sul proprio blog, che si focalizza su un punto ancora inesplorato della rivalità tra iPhone ed Android. Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze lo studio ed, in questo caso, anche a farvi una risata.

Il sondaggio si è basato sulle relazioni di coloro che hanno partecipato, e sullo smartphone utilizzato dal partner. I risultati sono stati sorprendenti, perchè 7 persone su 10 preferiscono un partner con un iPhone piuttosto che un dispositivo Android. In termini di reciprocità cross-platform, il 65 per cento dei possessori di un iPhone prenderebbe in considerazione l'idea di uscire con un utente Android, mentre solo il 53 per cento di questi ultimi farebbe il contrario.

L'importanza di tali dati è data dal fatto che quasi il 40 per cento degli intervistati ha affermato che il tipo di smartphone utilizzato dalla controparte ha influito, almeno in parte, sulla prima impressione.

Decluttr si è anche soffermato sulle abitudini durante il primo appuntamento: due su cinque possessori di iPhone, messaggiano con gli amici durante un primo appuntamento negativo, mentre gli altri sono possessori Android. Gli utenti iPhone tendono ad essere gli unici a scrivere messaggi ad altre persone riguardo gli appuntamenti andati male, o dare buca a qualcun'altro. Decluttr non ha reso note le percentuali del campione, tanto meno le abitudini degli utenti Android.

Resta da capire anche quante persone abbiano partecipato allo studio, ma i dati sono sicuramente simpatici.