iPhone di prima generazione del 2007 venduto a 63mila Dollari: 100 volte il suo prezzo

Un iPhone di prima generazione, mai aperto, è stato venduto per oltre 63mila Dollari durante un’asta tenuta domenica. Si tratta di un record dal momento che mai prima d’ora un iPhone originale era stato piazzato per tale cifra.

L’annuncio è stato dato da LCG Auctions, la società che si è occupata dell’asta, che sul proprio sito web ha affermato che il dispositivo è andato via al prezzo di 63.356,40 Dollari, un importo più di 100 volte superiore al prezzo originale.

Si trattava di un iPhone di prima generazione che Steve Jobs ha presentato più di 15 anni fa e che è stato venduto a partire da 599 Dollari, a seconda della versione scelta (4 o 8GB di spazio di archiviazione).

L’unità in questione apparteneva a Karen Green, una tatuatrice del New Jersey a cui era stato regalato ma che non l’ha mai aperto in quanto legata ad un contratto con Verizon che però non era disponibile sugli iPhone all’epoca. La donna ha raccontato di aver più volte riflettuto su una vendita, ma solo ad ottobre, quando ha contattato LGC Auctions ha scoperto che un altro iPhone di prima generazione non aperto era stato venduto per quasi 40mila Dollari.

L’asta è stata aperta il 2 Febbraio e si è conclusa il 19. L’importo ricavato verrà utilizzato per il suo studio di tatuaggi da Karen Green.