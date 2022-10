iPhone di prima generazione mai aperto venduto all'asta: che numeri!

Lo scorso agosto abbiamo seguito l’asta di un iPhone del 2007, ancora imballato e dunque in perfette condizioni. Al tempo il dispositivo raggiunse quota 35.000 dollari, e già sembrava una cifra particolarmente alta. Nelle scorse ore, però, un altro iPhone di prima generazione è stato venduto all’asta e ha superato tali numeri.

Il modello in questione è stato venduto tramite LCG Auctions e ha raggiunto cifre importanti nell’ultimo giorno, come spesso accade nel caso delle aste online. All’inizio di domenica, pensate, l’offerta più alta si posizionava attorno ai 10.400 dollari. Proprio all’ultimo minuto, però, il prezzo ha iniziato a salire con le offerte a raffica da parte degli utenti interessati, fino al raggiungimento di quota 39.339,60 dollari.

Questo esemplare è certamente parte della storia e in condizioni eccezionali, dato che il sigillo di fabbrica è impeccabile, le etichette sul retro sono immacolate e non c’è alcun adesivo di rivenditori di terze parti o servizi di spedizione. Si tratta, in poche parole, della scatola dello smartphone Apple da 8 GB senza alcun dettaglio aggiunto.

Per gli amanti della storia del gigante di Cupertino, ma anche della storia degli smartphone, si tratta indubbiamente di un oggetto imperdibile. Chissà se tra qualche anno verrà rivenduto a prezzi ancora più alti o se resterà in mostra in una teca!

