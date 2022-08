iPhone di prima generazione all'asta: vale decine di migliaia di Dollari!

Dopo avervi parlato dell'Apple-1 venduto per 500.000 Dollari su Ebay, un'altra asta legata ad un prodotto di Cupertino ha oggi fatto il giro del web. Stiamo parlando della vendita di un iPhone originale, ancora sigillato e in perfette condizioni, che ha fruttato al suo proprietario un guadagno enorme.

Venduto da RR Auction, il dispositivo era un iPhone di prima generazione ancora imballato e mai utilizzato, che potrebbe ora essere finito nella collezione di qualche amante della tecnologia, in particolare dei prodotti della casa di Cupertino. L'asta si è conclusa poche ore fa per una cifra record, soprattutto se pensiamo che il device messo in vendita ha soli quindici anni.

Il venditore, infatti, si è portato a casa la bellezza di 35.000 Dollari per un iPhone ancora sigillato lanciato nel 2007, venduto all'epoca al prezzo di 499 Dollari. L'asta testimonia la tendenza, ormai crescente da diversi mesi, a mettere sul mercato delle aste dispositivi tecnologici anche piuttosto recenti ma già considerati "di culto" o iconici dagli appassionati, che guadagnano rapidamente valore nel caso in cui siano ancora imballati e conservati perfettamente.

A giudicare dalle immagini del dispositivo messo in vendita da RR Auction, che trovate in calce, esso dovrebbe essere uno dei primissimi iPhone mai messi in vendita, probabilmente risalente allo stock del giugno del 2007 (in altre parole quello di lancio), vista la mancanza dell'icona dell'iTunes Store sulla homepage del dispositivo.

iTunes è infatti stato integrato solo con iPhoneOS 1.1, lanciato a settembre 2007: solo in seguito al lancio di quest'ultimo, infatti, l'immagine dell'iPhone di prima generazione presente anche sulla scatola del device è stata modificata per includere l'icona di iTunes.