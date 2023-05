iPhone sarà in grado di parlare con la nostra voce dopo solo 15 minuti di training

In attesa dell’arrivo di iOS 16.5, Apple ha presentato in anteprima un pacchetto di nuove funzionalità progettate per l'accessibilità cognitiva, visiva, uditiva e per la mobilità. Tra le novità troviamo una nuova funzione in grado di replicare la voce degli utenti dopo appena 15 minuti di training.

Si tratta di un sistema progettato per quelle persone che potrebbero perdere la capacità di parlare, e permetterà loro di creare “una voce sintetizzata” per parlare con amici o familiari.

Il training avviene leggendo ad alta voce una serie di messaggi di testo per un totale di 15 minuti su iPhone ed iPad. La funzione si integra con Live Speech, che permette agli utenti di digitare ciò che vogliono dire e far leggere con la loro voce ciò che desiderano.

Apple, spiegando questo nuovo sistema, afferma che la funzione utilizza “ l’apprendimento automatico sul dispositivo per mantenere le informazioni degli utenti private e sicure”.

La Mela ha anche introducendo delle versioni semplificate per le sue app principali come Telefono, FaceTime, Messaggi, Fotocamera, Foto e Musica, nell’ambito di una nuova funzionalità chiamata Assistive Access, che è pensata per alleggerire il carico cognitivo. Sono presenti pulsanti ad alto contrasto, etichette testuali di grandi dimensioni e strumenti di accessibilità aggiuntivi.

Presente anche una nuova modalità di rilevamento in Magnifier per aiutare non vedenti o ipovedenti e progettata per aiutare gli utenti a interagire con oggetti fisici attraverso numerose etichette testuali.

Sempre dal fronte accessibilità, sono in arrivo anche altre funzionalità su Mac che permetteranno di associare dispositivi acustici Made for iPhone ad un Mac, ma anche di regolare le dimensioni del testo in Finder, Messaggi, Posta, Calendario e Note.