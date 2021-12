Su quanti iPhone è stato installato iOS 15? La risposta di Mixpanel

A pochi giorni dal rilascio della Release Candidate di iOS 15.2, sono emersi in rete i dati sulla percentuale di device Apple aggiornati a iOS 15, che mostrano un livello di adozione piuttosto elevato, dal momento che, a soli 80 giorni dall'uscita del sistema operativo mobile, questo è installato sul 60% degli iPhone.

I dati analizzati dalla compagnia di analisi Mixpanel, infatti, indicato che iOS 15 è installato sul 60% dei device compatibili, mentre solo il 36% utilizza ancora iOS 14. L'elevata percentuale di adozione di iOS 15 fa pensare che il sistema sia un successo, ma in realtà i risultati ottenuti dalla release del 2021 del sistema operativo mobile di Cupertino sono peggiori di quelli fatti registrare lo scorso anno da iOS 14.

Vi invitiamo a prendere i dati di Mixpanel con le pinze, comunque, poiché Apple non ha ancora rilasciato statistiche ufficiali, che però potrebbero arrivare a breve, poiché l'azienda di Cupertino solitamente informa i propri fan circa l'adoption rate dei suoi sistemi operativi. Se i dati di Mixpanel fossero corretti, comunque, risulterebbe evidente che una buona parte dell'utenza Apple non si senta ancora sicura ad aggiornare il proprio telefono alla versione più recente di iOS.

Ciò dipende essenzialmente da due fattori: il primo è che, almeno nei primi giorni dopo l'uscita di iOS 15, le segnalazioni di bug del sistema sono state numerose, riguardando perlopiù dei malfunzionamenti del touchscreen di iPhone e la possibilità di bypassare la sicurezza di iOS 15. Apple ha tuttavia risolto tutti questi problemi nelle release più recenti del sistema, e si appresta ad introdurre interessanti nuove feature con iOS 15.2, che potrebbe arrivare già la prossima settimana.

L'altro motivo per cui alcuni possessori di iPhone non intendono effettuare l'aggiornamento è invece la mancanza di un jailbreak stabile per iOS 15: chi dispone di un iPhone "jailbroken", infatti, potrebbe decidere di non effettuare l'aggiornamento per non perdere le feature e le possibilità garantite dal jailbreak di iOS 14.

Infine, altri utenti potrebbero considerare iOS 15 come un aggiornamento minore, specie se comparato a iOS 14, che aggiungeva molte più funzionalità ad iPhone. Con il tempo, comunque, la percentuale di adozione di iOS 15 non farà che aumentare, secondo gli esperti di Mixpanel.