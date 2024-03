Questi sono tutti gli iPhone ed iPad in arrivo nel 2024: trapela la roadmap

Un popolare leaker, che anche in passato ha svelato in anticipo molte delle novità di Apple che poi sarebbero arrivate sul mercato nei mesi successivi, ha pubblicato quella che sembra essere la roadmap quasi completa dei nuovi modelli di iPhone ed iPad in arrivo nel 2024 nei negozi.

Il leaker afferma di aver trovato nelle prossime build di iOS l’identificatore di ogni iPhone ed iPad. Per quanto riguarda gli iPhone, i modelli in arrivo dovrebbero essere i seguenti, con relativi chipset e codici d’identificazione:

iPhone 16: D47AP con chip A18

iPhone 16 Plus: D48AP con chip A18

iPhone 16 Pro: D93AP con chip A18

iPhone 16 Pro Max: D94AP con chip A18

Più articolata la questione tablet: a riguardo il leaker suggerisce che l’iPad 11 avrà lo stesso chip A14 Bionic della precedente generazione, mentre il nuovo iPad Mini potrebbe sfoggiare un chip A17 che porterebbe con se delle interessanti novità tra cui il ray tracing basato sull’hardware.

L’iPad Air con M2 invece dovrebbe essere disponibile in due varianti: da 10,9 e 12,9 pollici, mentre per quanto concerne i nuovi iPad Pro OLED si parla della presenza dell’M3: i nomi in codice dovrebbero essere J717AP, J718AP, J720AP e J721AP.

Alcune indiscrezioni trapelate in precedenza, riferiscono che Apple potrebbe tenere un evento a marzo dedicato proprio ai nuovi iPad e Mac.