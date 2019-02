iPhone, iPad Mini, iPod Touch, Airpower ed AirPods: le novità Apple 2019

Non solo MacBook Pro ed i nuovi monitor 6K. Il popolare analista Ming-Chi Kuo nella nota diffusa per gli investitori ha anche fatto il punto sulle novità che Apple potrebbe introdurre nella prossima generazione di iPhone che dovrebbe vedere la luce in autunno.

Kuo, da sempre una delle fonti più affidabili su tutto quanto concerne il mondo Apple, si dice ancora fermamente convinto del fatto che uno degli iPhone del 2019 includerà un sistema a tripla fotocamera posteriore. Ma andiamo per ordine.

L'analista prevede che gli smartphone avranno le stesse dimensioni dello schermo ed anche gli stessi Notch dell'attuale linea. inoltre nel rapporto si legge che il successore di iPhone Xr da 6,1 pollici sfoggerà ancora un pannello LCD piuttosto che l'OLED, il che conferma un rapporto emerso in precedenza secondo cui Apple avrebbe in programma il passaggio all'OLED per tutti gli smartphone solo nel 2020.

Secondo Kuo sarebbe anche in programma un aggiornamento al sistema di riconoscimento facciale Face ID, una batteria potenziate, una scocca in vetro simile al Pixel 3, una radio ultra-wideband per la navigazione indoor e la possibilità di caricare altri dispositivi tramite l'iPhone.

Nella prima metà del 2019 dovrebbe arrivare sul mercato anche il tappetino di ricarica wireless AirPower ed il case per la ricarica senza fili per gli AirPods.

Kuo smentisce anche una voce emersa in precedenza: gli iPhone del 2019 continueranno ad includere la ricarica tramite Lightning e non USB-C, che garantisce una velocità di ricarica più elevata.

Conferme anche per la nuova gamma di iPod Touch ed iPad mini, ma Kuo sostiene anche che potrebbero arrivare due nuovi iPad da 10,2 pollici, che andranno a collocarsi in un'altra fascia di mercato rispetto ad iPad Pro.