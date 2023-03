Il vostro iPhone o Mac ora potrebbe valere di più: gli incrementi di Apple

Forse anche per addolcire un po' la pillola dell'aumento del prezzo della sostituzione della batteria degli iPhone fuori garanzia (la novità parte da oggi), Apple ha deciso di effettuare una mossa per certi versi inaspettata. Infatti, il vostro iPhone o Mac adesso potrebbe valere di più: vi spieghiamo subito in che senso.

Ebbene, come riportato da MacRumors e 9to5Mac, nella giornata dell'1 marzo 2023 la società di Cupertino ha ufficializzato l'incremento del valore di trade-in per diversi modelli principalmente di iPhone e Mac, ma di mezzo ci sono anche iPad e Apple Watch. Possiamo confermarvi che il tutto è stato effettuato anche in Italia.

Nell'immagine presente in calce alla notizia potete infatti vedere le precedenti valutazioni di trade-in lato iPhone (ottenute grazie a Wayback Machine) a confronto con le nuove. Ad esempio, precedentemente un iPhone 13 Pro Max veniva valutato fino a 650 euro, mentre adesso il valore è stato incrementato a fino a 685 euro. Tra gli altri modelli coinvolti nell'aumento ci sono, ad esempio, iPhone 13 Pro (prima 565 euro, ora 590 euro), iPhone 13 mini (prima 370 euro, ora 380 euro), iPhone 12 Pro Max (prima 445 euro, ora 455 euro) e iPhone 7 Plus (prima 50 euro, ora 60 euro).

Lato Mac, invece, giusto per fare un esempio, il MacBook Pro passa da fino a 740 euro a fino a 810 euro. In ogni caso, potrebbe interessarvi consultare le nuove valutazioni relative al trade-in direttamente sul portale ufficiale di Apple, così da poterle confrontare eventualmente anche coi dati di Wayback Machine e comprendere ulteriormente quali modelli risultano coinvolti.