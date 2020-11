iPhone, avete questo modello? Ora è ufficialmente vintage per Apple

Dopo aver dichiarato iPod Nano un prodotto vintage, Apple ha fatto lo stesso con un iPhone che all'epoca ha diviso gli appassionati.

In particolare, come fatto notare da 9to5Mac e come scritto dalla stessa società di Cupertino sul suo sito ufficiale (la versione italiana della pagina deve ancora essere aggiornata), iPhone 5C ora rientra ufficialmente tra i prodotti vintage. Vi ricordiamo che questo smartphone venne lanciato nel settembre del 2013 e raggiunse il mercato italiano nella giornata del 25 ottobre di quell'anno, ovvero poco più di 7 anni fa. Tra le caratteristiche peculiari di questo modello, troviamo l'uso della plastica (policarbonato) e la disponibilità di più colorazioni, ovvero Bianco, Rosa, Giallo, Blu e Verde. Non a caso, la "C" nel nome sta proprio per "Color" e infatti ci sono 5 colorazioni.

Insomma, si tratta di uno smartphone che non è di certo passato inosservato e che alcuni di voi ricorderanno sicuramente con piacevole nostalgia, anche se all'epoca dell'uscita divise l'utenza. Tuttavia, il tempo passa e adesso questo modello è stato inserito nella lista "Vintage and obsolete products" di Apple, che accoglie quei dispositivi che non vengono più venduti ormai da un po' di tempo. I prodotti vintage non sono più acquistabili da un periodo di oltre 5 anni e meno di 7 anni. Superati i 7 anni, i prodotti vengono invece identificati come obsoleti.

iPhone 5C rimane comunque riparabile mediante i classici canali, ma chiaramente bisogna fare i conti con la disponibilità dei componenti, che potrebbe essere limitata.