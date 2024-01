iPhone, non solo Apple Pay: pagamenti contactless in arrivo sulle app di terze parti

Gli effetti del Digital Markets Act europeo iniziano a farsi sentire: pochi giorni fa, per esempio, abbiamo scoperto che Apple "spezzerà in due" l'App Store, separando quello europeo (dove saranno consentiti i marketplace alternativi e il sideloading) da quello del resto del mondo. ora, però, Apple dovrà "aprire" anche Apple Pay alle altre aziende.

Stando ad una dichiarazione rilasciata da Apple a Reuters, infatti, l'azienda inizierà presto a permettere che compagnie terze utilizzino la tecnologia NFC montata sui suoi device per le proprie piattaforme di pagamento. Di fatto, ciò significa che i diretti competitor di Apple Pay funzioneranno anche su iPhone, oltre che sugli smartphone Android.

Si tratta di una svolta importantissima, perché fino ad oggi il chip NFC degli iPhone è stato limitato ai soli pagamenti tramite la piattaforma di Apple, inibendo così la possibilità che altri servizi di pagamento contactless arrivassero su iPhone e creando una sorta di monopolio della Mela Morsicata sugli acquisti tramite i suoi smartphone. Già a dicembre, comunque, Apple aveva teso la mano all'UE, dichiarandosi pronta a rimuovere la sua esclusiva sui chip NFC dei Melafonini.

A Reuters, invece, il Colosso di Cupertino ha detto che "ci siamo impegnati a garantire agli sviluppatori terze parti nello Spazio Economico Europeo un'opzione che permetta loro di usare la tecnologia NFC degli iPhone per effettuare pagamenti contactless utilizzando le proprie app per iOS, separate da Apple Pay e da Apple Wallet".

All'atto pratico, ciò significa che ogni fornitore di carte di credito e ogni istituto bancario o finanziario potrebbe permettere i pagamenti contactless su iPhone direttamente dalla propria app, senza imporre ai propri correntisti l'utilizzo di Apple Pay. Ciò dovrebbe fornire ai consumatori una maggiore libertà di scelta, dando loro modo di affidarsi a piattaforme diverse da quella di Cupertino. Al lancio, comunque la feature sarà disponibile solo per gli iPhone rilasciati in Europa, mentre i modelli in uscita all'estero non permetteranno a compagnie terze di utilizzare il proprio chip NFC per i pagamenti contactless.