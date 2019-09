L'iPhone non si carica oltre l'80%? La 'colpa' è di iOS 13, ecco come risolvere

Dopo avervi spiegato come effettuare gli screenshot a pagina intera, continuiamo il nostro "viaggio" alla scoperta di iOS 13. Questa volta andremo ad affrontare un "problema" di cui diversi utenti si sono lamentati online: lo "stop" all'80% del processo di ricarica.

Ebbene, dovete che sapere che con l'ultima major release del sistema operativo di Apple è stata introdotta una funzionalità chiamata "Caricamento ottimizzato". Quest'ultima non è altro che una modalità in grado di gestire il ciclo di ricarica senza andare a "pesare" troppo sulla batteria. Ci spieghiamo meglio: caricando "tutto d'un fiato" l'iPhone dal 0% al 100%, potrebbe verificarsi un'usura della batteria. In parole povere, c'è il rischio di surriscaldamento e questo può comportare una minore autonomia dello smartphone.

Infatti, seppur di lieve entità, questo piccolo "inconveniente" andrà ad ingrandirsi man mano che passa il tempo, andando a gravare sempre di più sullo stato della batteria. Quella famosa percentuale legata alla voce "Capacità massima" che si trova nelle impostazioni, giusto per intenderci. Pensate che, secondo molti esperti, il ciclo di ricarica ottimale di uno smartphone, ovvero quello che va a gravare il meno possibile sulla batteria a ioni di litio, dovrebbe andare dal 40% all'80%.

Per questo motivo, Apple ha deciso di implementare la succitata funzionalità "Caricamento ottimizzato". Essa cerca di comprendere le abitudini dell'utente e di ricaricare l'iPhone di conseguenza. Facciamo un esempio pratico: solitamente vi svegliate alle 07:00 per andare a lavoro. La vostra abitudine è quindi quella di mettere in carica lo smartphone verso le 23:00 di sera e lasciarlo attaccato alla presa di corrente per tutta la notte. Un normale dispositivo caricherebbe la batteria dal 0% al 100% nel minor tempo possibile, anche se l'utente in realtà non ne ha bisogno.

Gli iPhone con iOS 13 e la funzionalità "Caricamento ottimizzato" attivata procederanno invece a caricare la batteria fino all'80% e poi si fermeranno per un certo periodo di tempo. Sapendo che la sveglia è alle 07:00, lo smartphone caricherà poi il rimanente 20% poco prima che l'utente si alzi dal letto. Capite bene, però, che, se la sveglia viene anticipata, l'iPhone potrebbe essere rimasto all'80%. Da qui derivano le segnalazioni postate online dagli utenti.

Per risolvere il "problema", quindi, tutto quello che dovete fare è recarvi nella scheda Batteria delle Impostazioni, selezionare la voce Stato batteria e disattivare Caricamento ottimizzato. In questo modo, potrete scegliere tra le opzioni Disattiva fino a domani o Disattiva.

Riportiamo di seguito il modo in cui Apple descrive la funzionalità "Caricamento ottimizzato" direttamente nella schermata delle impostazioni di iPhone: "Per ridurre l'usura della batteria, iPhone apprende dalle tue abitudini quotidiane di caricamento e attende che tu non debba usarlo di nuovo per caricarlo oltre l'80%".