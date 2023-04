Quali iPhone non supporteranno iOS 17? Emergono i modelli coinvolti

In seguito alle prime indiscrezioni relative alla presunta lista degli iPhone aggiornabili ad iOS 17, torniamo sull'argomento per via di ulteriori informazioni emerse sul Web in merito al prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo dei dispositivi Apple. Infatti, ci sono indicazioni su quali iPhone potrebbero non ricevere iOS 17.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, il rumor deriva da un utente Twitter che in passato si è rivelato affidabile per alcune informazioni relative ad aggiornamenti software legati alla società di Cupertino. Ebbene, in questo caso la fonte indica che i dispositivi a saltare l'update potrebbero essere iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Chiaramente per il momento non c'è nulla di ufficiale, dato che Apple ha appena rilasciato iOS 16.4 e bisognerà attendere ancora un po' per vedere effettivamente iOS 17. Tuttavia, come al solito, gli utenti che possiedono un iPhone con un po' di anni sulle spalle potrebbero voler quantomeno tenere d'occhio queste indiscrezioni.

Tra l'altro, la fonte fa riferimento anche agli iPad che potrebbero perdere il supporto. In questo contesto, si va dall'iPad di quinta generazione all'iPad Pro da 12,9 pollici di prima generazione, passando per l'iPad Pro da 9,7 pollici di prima generazione. Tra le possibili motivazioni, secondo le fonti potrebbe esserci la questione sicurezza, visto che il tutto sarebbe legato a una vulnerabilità che affligge i chip che vanno dall'A5 all'A11. Apple toglierà effettivamente dal supporto i dispositivi citati? Staremo a vedere.