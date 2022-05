Quali iPhone non supporteranno più Whatsapp da Ottobre 2022?

Taglio del supporto per Whatsapp. L’applicazione di messaggistica istantanea infatti smetterà di funzionare sugli iPhone con iOS 10 ed iOS 11 entro la fine dell’anno, a partire da ottobre.

L’app ha iniziato ad avvisare gli utenti che utilizzano iPhone su cui sono presenti le build in questione del sistema operativo, invitandoli ad eseguire l’aggiornamento ad iOS 12 o versioni successive per continuare ad utilizzare l’app. In caso contrario, l’applicazione smetterà di funzionare dopo il 24 Ottobre.

Gli smartphone interessati sono iPhone 5 ed iPhone 5c, gli unici due telefoni che al momento utilizzano le versioni in questione del sistema operativo mobile di Apple. Si tratta di device usciti circa dieci anni fa, che con ogni probabilità sono utilizzati da un numero esiguo di persone. Inoltre, un rapporto pubblicato a gennaio ha mostrato che il 72% degli iPhone usciti negli ultimi quattro anni utilizzano iOS 15.

Non sono interessati iPhone 5S, iPhone 6 ed iPhone 6s, che potranno continuare ad utilizzare l’applicazione senza problemi.

Whatsapp è solita tagliare il supporto alle versioni più vecchie dei sistemi operativi in quanto il supporto richiesta denaro ma anche risorse che è meglio utilizzare sugli OS più recenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sta lavorando a tante novità per i gruppi, per cui le informazioni saranno sempre più complete.