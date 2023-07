iPhone originale del 2007 con 4GB di memoria venduto all'asta per 190mila Dollari

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell’iPhone del 2007 da 4GB messo all’asta, ipotizzando un valore di 100mila Dollari. Ebbene, l’importo battuto da LCG Auctions è stato ben superiore a quello messo in preventivo.

Il raro iPhone, ancora sigillato, è stato battuto per 190.372,90 Dollari: quasi il doppio rispetto alla previsioni. A spingere verso l’alto la cifra le poche unità prodotte da Apple di tale variante, e la confezione ancora immacolata e non aperta. L’importo raggiunto dall’asta è quasi tre volte superiore al precedente prezzo d’asta raggiunto ad un iPhone ad inizio anno, che si era fermato a 63.356 Dollari. In un’altra asta, invece, un iPhone originale sigillato con adesivo “Lucky You” è stato venduto per 40.320 Dollari a marzo.

Il sito web di LCG Auctions riferisce che il prezzo finale dell’asta include anche il premio: l’offerta finale dell’acquirente è stata di 158.644 Dollari ed almeno al momento non è nota l’identità di colui che ha deciso di investire tale somma. La casa d’aste osserva come il modello da 4GB in questione non sia mai stato attivato ed è in “in condizioni eccezionali”.

"La provenienza del telefono è incontaminata poiché colui che l’ha acquistato faceva parte del team di ingegneri originale di Apple quando l'iPhone è stato lanciato per la prima volta. Collezionisti e investitori avrebbero difficoltà a trovarne uno migliore" si legge nella descrizione.