Il primo iPhone OS su computer tramite QEMU? Uno sviluppatore ci è riuscito

Le imprese degli sviluppatori che dedicano tantissimo tempo libero per cercare di realizzare dei "porting improbabili", sono ormai un "grande classico" del mondo tech. Ebbene, dopo aver vistoDoom che gira su Playdate, è giunta l'ora di soffermarsi su iPhone OS su PC tramite QEMU.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da Gizchina e 9to5Mac, il developer Martin de Vos, conosciuto sul Web come devos50, ha preso a cuore particolarmente la questione, tanto da passare oltre un anno sul progetto. Alla fine, come indicato direttamente sul blog GitHub di devos50, nella giornata del 23 dicembre 2022 si è arrivati alla pubblicazione dei dettagli in merito a come il tutto può effettivamente avvenire tramite QEMU.

Per ora la procedura è stata testata dallo sviluppatore unicamente su macOS, ma risulta più che altro interessante notare cosa è riuscito effettivamente a fare il developer, dato che si fa riferimento alla prima versione di iPhone OS. Sì, si tratta proprio del software datato 2007 e originariamente lanciato con la prima generazione di iPod touch. In parole povere, di mezzo ci sono gli albori del mondo Apple su dispositivi mobili. Ebbene, devos50 è riuscito a realizzare un porting funzionante, al netto di qualche bug.

Potete dunque ben comprendere che "l'impresa" non è stata facile, richiedendo un bel po' di reverse engineering, nonché parecchia attenzione relativamente all'emulazione dell'hardware. Lo sviluppatore ha infatti spiegato di aver puntato alla versione dell'OS per iPod (anziché a quella per l'iPhone) per via della presenza di meno componenti di mezzo. Inoltre, per il corretto funzionamento del tutto c'è stato bisogno anche di OpeniBoot, un'implementazione open source del bootloader Apple. Insomma, chiaramente si tratta di un progetto che strizza più l'occhio agli appassionati del settore che altro, ma sicuramente vedere il primo iPhone OS girare in ambito PC non è cosa da tutti i giorni.