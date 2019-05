L'iPhone pieghevole potrebbe essere dietro l'angolo: ecco il brevetto

iPhone sarà mai pieghevole? E' questa la domanda che ci siamo fatti qualche giorno fa in un articolo pubblicato su queste pagine, ed a cui Apple ha dato indirettamente risposta nella giornata di oggi. Il colosso di Cupertino infatti ha presentato un brevetto che descrive un dispositivo pieghevole.

La licenza è emersa oggi sul web ed è stata pubblicata all'inizio dell'anno. Il brevetto descrive il modo in cui un iPhone potrebbe piegarsi e raggiungere il mercato, ed infatti parla di un "dispositivo elettronico con un display e cover in grado di piegarsi" tramite una cerniera.

L'immagine che vi proponiamo in calce mostra proprio il dispositivo in questione, che quando aperto somiglia a tutti gli effetti ad un tablet, per poi chiudersi e raggiungere le dimensioni di uno smartphone.

Al momento non sono disponibili molte informazioni sul funzionamento, tanto meno su quando questo iPhone sia destinato a vedere la luce. Probabilmente però il debutto non avverrà prima del 2020, in concomitanza con il supporto al 5G su cui Apple sta già lavorando da tempo.

Come sempre, la presentazione delle domande per le licenze non sempre porta ad un lancio certo. Spesso infatti le società adottano strategie di questo tipo per ampliare il portafoglio di brevetti.

Allo stato attuale però appare improbabile vederlo all'opera già nell'immediato futuro, anche alla luce dei problemi riportati da dispositivi come il Galaxy Fold che è stato rinviato e dovrebbe raggiungere i negozi a luglio.