iPhone pieghevole, Apple punta alla resistenza: si chiuderà da solo in caso di caduta

Quasi un anno fa, stando ai brevetti ottenuti da Apple, l'azienda sarebbe stata al lavoro sul primo iPhone pieghevole, sul quale però ancora vige un silenzio totale. Mentre aspettiamo le prime informazioni ufficiali, però, un nuovo brevetto ci conferma che Apple sta continuando a sperimentare sull'iPhone Fold (o Flip?).

A riportare la notizia sono i colleghi di PhoneArena, che hanno scoperto che Apple ha recentemente registrato un brevetto presso lo United States Patents and Trademark Office (USPTO) relativo ad un "device con display auto-ritraente e alla protezione del suo schermo utilizzando l'identificazione delle cadute". In soldoni, il brevetto sembra suggerire un particolare uso dei sensori integrati per la protezione di uno schermo di un eventuale iPhone pieghevole.

All'atto pratico, i sensori dello smartphone dovrebbero essere in grado di identificare se il device sta cadendo e attivare delle contromisure, come la chiusura della cerniera del device o, ancora meglio, la "piegatura" su sé stesso dello schermo di uno smartphone arrotolabile (pensate ad un Motorola Rizr capace di arrotolarsi in pochi centesimi di secondo prima di un impatto con il terreno, per intenderci).

L'obiettivo di questo brevetto è chiaramente quello di porre le basi per un iPhone pieghevole più resistente delle controparti Android, specie per quanto riguarda lo schermo e le cadute: già da tempo, infatti, sappiamo che ciò che trattiene Apple dall'ingresso nel mercato degli smartphone pieghevoli è la loro relativa fragilità, specie lato display, che però potrebbe essere risolta con degli schermi di ultima generazione e dei sistemi di chiusura "automatica" come quello appena brevettato da Cupertino.

In ogni caso, secondo gli analisti, un iPhone pieghevole arriverà solo nel 2025, o persino più avanti nel corso di questo decennio. Per allora, però, resterà da capire se rimarrà una nicchia di mercato aperta per Apple o se quest'ultima dovrà sgomitare per imporsi accanto a Samsung, Google, OPPO, Honor, Huawei e Xiaomi.