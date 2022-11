Niente iPhone pieghevole da Apple? Youtuber lo crea in casa usando la cerniera del RAZR

L’arrivo sul mercato di un iPhone pieghevole sembra essere ancora lontano, ma nel frattempo dalla Cina si mostra un progetto piuttosto interessante. Uno youtuber infatti ha letteralmente modificato un iPhone 14 con la cerniera del Motorola RAZR per renderlo a tutti gli effetti un foldable.

Come si può vedere dal filmato pubblicato su YouTube e ripreso anche su Twitter da OnlyTechAE, l’hardware dell’iPhone utilizza la cerniera del pieghevole di Motorola ed alcune componenti di iPhone X. Il dispositivo è stato simpaticamente battezzato “iPhone V”, ma non è chiaro se sia funzionante o se si tratta di un fake. È indubbio però che si tratta di un progetto curioso, soprattutto per coloro che non vedono l’ora di poter mettere le mani sulla versione “ufficiale”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe continuando i test dell’iPhone pieghevole ma in molti si dicono certi del fatto che il colosso americano non sia ancora convinto a pieno dalla tecnologie sviluppate e per questo motivo avrebbe ritardato il lancio del suo foldable. Negli ultimi giorni anche Samsung si è detta certa che il primo dispositivo pieghevole di Apple arriverà nel 2024, ma probabilmente non sarà l’iPhone.

