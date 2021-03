L'iPhone pieghevole potrebbe arrivare con display da 8 pollici e supporto ad Apple Pencil

L’iPhone pieghevole, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da The Elec, dovrebbe giungere nel 2024 in seguito ad alcuni ritardi nella catena di produzione. Eppure, il famoso analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo s’è detto sicuro non solo che arriverà nel 2023, ma ha pure diffuso altri dettagli tecnici sul prodotto.

Stando a quanto riportato anche da Macrumors, infatti, nella nota di ricerca rilasciata da Kuo stesso nelle ultime ore e riguardante l’intero futuro del colosso di Cupertino per quanto concerne il settore smartphone sono dedicate diverse righe anche al primo foldable firmato Mela.

In particolare, le indiscrezioni dell’analista riguarderebbero le dimensioni del display pari a 7,5 o 8 pollici, il sempre più probabile supporto ad Apple Pencil e il periodo di lancio, soggetto a variazioni nei rumor a causa di “problemi chiave di tecnologia e produzione di massa”. Insomma, anche Kuo sembrerebbe confermare la presenza di alcuni disguidi interni che non avrebbero permesso l’avvio della produzione del prodotto. Di conseguenza il nostro invito rimane quello di prendere tutti questi dati cum grano salis, esattamente come le precedenti.

Sondare il terreno prima di agire è in effetti la mossa più saggia in un settore che al momento non sta vedendo un particolare boom, specialmente a causa del prezzo decisamente elevato, nel caso di ogni produttore con smartphone pieghevoli nel proprio portfolio. Dato che il tempo non manca, dunque, a Cupertino potrebbero decidere di fermarsi per più mesi prima di lanciare il primo foldable, in attesa di dati aggiornati.

A proposito dei dispositivi Apple più innovativi attesi sul mercato, si è parlato a fine febbraio anche di Apple Glass e della possibilità che gli occhiali smart percepiscano la direzione dei rumori.