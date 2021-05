iPhone pieghevole in arrivo nel 2023: avrà uno schermo OLED da 8 pollici

Dopo qualche mese in cui non si è discusso dell'iPhone pieghevole di Apple, lo smartphone del colosso di Cupertino torna ad essere di attualità. A parlarne, questa volta, è l'analista Ming-Chi Kuo a discuterne, in una nota agli investitori.

Kuo afferma che Apple dovrebbe lanciare l'iPhone pieghevole nel 2023. Il dispositivo sarà caratterizzato da un pannello OLED flessibile QHD+ da 8 pollici, prodotto da SDC e Samsung Foundry.

Il colosso di Cupertino prevede spedizioni per 15-20 milioni di unità nel 2023, ma l'aspetto più interessante del rapporto è relativo all'analisi di Kuo sul settore. Secondo l'analista, infatti, gli smartphone pieghevoli sono destinati a diventare un must-have per tutti i principali produttori e si registrerà un incremento della loro presenza con il prossimo ciclo di "super sostituzione" dei dispositivi di fascia alta, dove Apple si andrà a posizionare come uno dei protagonisti assoluti.

"Allo stato attuale, la posizione del prodotto degli smartphone pieghevoli è principalmente quella di integrare lo smartphone e il tablet. Ma crediamo che lo smartphone pieghevole sia solo una delle tante applicazioni del design pieghevole. Prevediamo che i dispositivi pieghevoli sfoceranno le segmentazioni di prodotto tra smartphone, tablet e laptop in futuro. Con il suo ecosistema cross-product ed i vantaggi rappresentati dal design dell'hardware, Apple sarà il più grande vincitore di questa evoluzione" si legge nella nota, in cui Kuo afferma che il prossimo iPhone adotterà una soluzione touch in nanofili d'argento per il display che è destinato a portare vantaggi anche nel mercato dei dispositivi pieghevoli.

In passato si era parlato del 2022 come possibile anno di lancio dell'iPhone pieghevole