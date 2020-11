L'iPhone pieghevole si avvicina: Foxconn starebbe già testando i primi prototipi

Secondo un nuovo rapporto pubblicato quest’oggi, Foxconn starebbe già testando un primo prototipo di iPhone pieghevole di Apple. Il partner asiatico della compagnia di Cupertino, nello specifico starebbe mettendo sotto stress la cerniera o il meccanismo di chiusura, con 100mila aperture.

Si tratta di un dato significativo, anche se si tiene conto che i produttori di laptop solitamente testano i componenti pieghevoli dei loro prodotti con 20-30mila test di apertura e chiusura.

L’Economic Daily News, che stamattina ha pubblicato per primo l’indiscrezione, osserva che i display pieghevoli saranno forniti da Samsung Display, che fornisce anche la stragrande maggioranza dei pannelli OLED di iPhone.

Ad inizio anno alcuni brevetti avevano svelato il possibile meccanismo su cui potrebbe basarsi l’iPhone pieghevole, ma il leaker Jon Prosser aveva anche affermato che lo smartphone potrebbe essere caratterizzato da due pannelli separati collegati tra di loro da una cerniera, a conferma di un approccio differente rispetto ad altri smartphone pieghevoli come il Galaxy Fold di Samsung. Qualche giorno fa, intanto, altre indiscrezioni riferivano che il primo iPhone pieghevole potrebbe vedere la luce nel 2022 ad un prezzo di 1499 Dollari. Chiaramente, come sempre in queste situazioni consigliamo di prendere con le pinze le indiscrezioni in quanto non provengono da fonti ufficiali.