L'iPhone pieghevole si avvicina? Samsung pronta ad iniziare i lavori sugli schermi

Un nuovo rapporto proveniente dalla Corea riferisce che il fornitore di Apple, Samsung Display, avrebbe riorganizzato il proprio team per dare il via ai lavori sugli schermi pieghevoli da utilizzare nei futuri prodotti Apple.

The Elec sostiene che Samsung intenderebbe rafforzare la capacità produttiva in previsione del lancio dei primi foldable da parte di Apple, integrando le competenze acquisite dal 2019, anno in cui ha lanciato i primi dispositivi con schermi pieghevoli sul mercato.

Non si tratta di una prima assoluta e già in passato altri rapporti sostenevano che Samsung ed LG Display avrebbero iniziato a lavorare sui progetti per i prodotti pieghevoli di Apple, inclusi pannelli da 20,25 pollici che potrebbero essere utilizzati nei MacBook ed iPad. Non è chiaro quest’ultimo rapporto a cosa si riferisca: alcune voci di corridoio emerse nelle passate settimane però parlavano di una Apple pronta a debuttare in questo comparto non con l’iPhone.

A Marzo alcune indiscrezioni sull’iPhone pieghevole puntavano tutto sulla resistenza della cerniera, un comparto che ha provocato non pochi grattacapi ai competitor, Samsung in primis.

La stessa Samsung, qualche mese fa, aveva previsto un debutto del primo pieghevole di Apple nel 2024. Tuttavia, almeno al momento non sono arrivate indicazioni a riguardo ed ovviamente vi aggiorneremo.