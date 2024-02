L'iPhone pieghevole potrebbe debuttare nel 2026, insieme ad iPhone 18

Sebbene i rumor degli scorsi giorni parlino di una Apple non soddisfatta dai prototipi di schermi pieghevoli, gli ultimi rumor provenienti dal sito web coreano Alpha Economy che cita una fonte interna ad Apple, afferma che il lancio dell’iPhone pieghevole non sarebbe così lontano.

Nella fattispecie, l’ultima voce riferisce che l’iPhone pieghevole potrebbe arrivare nel 2026, insieme all’iPhone 18. Ovviamente, Apple non ha alcuna intenzione di pensionare gli iPhone “tradizionali” e per tale ragione potrebbe sfruttare il classico keynote autunnale per svelare la sua “one more thing”, vale a dire il primo foldable della sua storia. Tale scelta sarebbe anche strategica a livello commerciale, dal momento che Samsung è solita presentare i suoi Z Fold e Z Flip in estate, ed Apple potrebbe rispondere a stretto giro.

Il rapporto afferma anche che all’iPhone pieghevole starebbero lavorando un numero significativo di persone che nel corso degli scorsi anni hanno fatto parte del team responsabile di Apple Vision Pro. Apple prevede di vendere circa 50 milioni di iPhone pieghevoli, un numero che renderebbe la Mela il primo produttore del segmento visto che le previsioni di DSCC arrivate a metà 2023 prevedevano 15,8 milioni di smartphone pieghevoli venduti nell’intero 2023.

Chiaramente, come sempre in casi come questi consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.