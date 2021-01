iPhone pieghevole, due modelli hanno già passato dei test interni?

Il 2021 potrebbe essere un anno di grandi novità in casa Apple. Infatti, la società di Cupertino potrebbe cogliere un po' di sorpresa gli appassionati del mondo smartphone e lanciare un iPhone pieghevole. D'altronde, si discute ormai da parecchio tempo di questa possibilità, che però ora sembra farsi sempre più concreta.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech ed Economic Daily News, Apple avrebbe già completato i test interni in termini di durabilità per quel che riguarda due prototipi dell'iPhone pieghevole. Sembra che uno dei dispositivi coinvolti disponga di due schermi, mentre l'altro sembra essere un foldable più vicino a quelli che abbiamo imparato a conoscere in campo Android.

In ogni caso, i test sarebbero stati svolti all'interno di uno stabilimento di Foxconn in quel di Shenzen (Cina). Interessante notare che recentemente sono emerse delle foto relative alla produzione del primo storico iPhone del 2007, che a quanto pare sarebbero state scattate proprio in una struttura di Foxconn, partner molto importante per l'azienda di Tim Cook.

Per il resto, alcuni recenti rumor descrivono la possibilità che Apple stia puntando più al 2022 che al 2021 per quel che concerne il lancio dell'iPhone pieghevole. Per ora non ci sono chiaramente informazioni ufficiali, ma staremo a vedere cosa si inventeranno Tim Cook e soci.