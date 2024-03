Per un iPhone pieghevole l'attesa potrebbe essere infinita: gli ultimi rumor

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia secondo cui i primi prototipi di iPhone pieghevole non avrebbero soddisfatto Apple. Ebbene, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea non sono incoraggianti per gli utenti che sono in trepidante attesa del foldable targato Apple.

Secondo Alpha Biz, infatti, i dirigenti della Mela avrebbero ancora una volta rivisto la linea temporale per il lancio dell’iPhone pieghevole, spostandolo dal quarto trimestre del 2026 al primo trimestre del 2027. Tale decisione sarebbe legata ad alcuni problemi con l’acquisizione delle componenti, inclusi i display, dal momento che quelli ricevuti fino ad ora evidentemente non hanno soddisfatto le aspettative.

The Information riferisce che Apple sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo e starebbe lavorando su due smartphone pieghevoli: i due prototipi si piegherebbero entrambi a conchiglia e - sulla base di quanto emerso ed affermato da Samsung Securities - il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe presentare uno schermo esterno da 6 pollici ed uno principale da 8 pollici. The Elec invece nelle passate settimane ha anche ipotizzato il lancio di un dispositivo pieghevole da 7-8 pollici per sostituire l’iPad.

Insomma, i piani sono ancora in alto mare e la sensazione è che l’attesa sia destinata a continuare: a questo punto viene anche da chiedersi se l’iPhone pieghevole arriverà mai nei negozi oppure no.

