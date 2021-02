iPhone pieghevole, lancio nel 2023 con supporto ad Apple Pencil?

Sono passati pochi giorni dalla diffusione delle ultime indiscrezioni riguardanti l’iPhone pieghevole, ma è già il momento di parlare di altri rapporti pubblicati in rete sul futuro dei foldable secondo Apple, secondo cui l’anno di lancio sul mercato dovrebbe essere il 2023 e avrebbe anche il supporto per Apple Pencil o altre nuove penne.

Stando a quanto scritto dalla società di ricerca di mercato Omdia, infatti, la versione pieghevole dell’iconico smartphone di Cupertino preferirebbe attendere il calo dei prezzi per la produzione dei display necessari e di altre componenti chiave, presumibilmente in arrivo proprio nel suddetto anno. Inoltre, l’azienda probabilmente cercherà un numero maggiore di fornitori per lavorare su parti cruciali senza pagare cifre eccessivamente elevate. Proprio per questo motivo l’iPhone pieghevole, come visto negli ultimi rumor, potrebbe arrivare nei negozi a un prezzo più competitivo.

Ma veniamo anche a qualche altra indiscrezione interessante sulle specifiche tecniche e funzionalità: sempre secondo Omdia, il foldable firmato Mela avrà un display da 7,3-7,6 pollici e supporterà la penna, sebbene non si sappia ancora se si tratterà della già nota Apple Pencil o di un altro prodotto inedito. Essendo semplici voci, però, invitiamo a prenderle con le pinze.

Rimanendo nel mondo Apple, alla luce dell’andamento delle vendite di iPhone 12 mini la società starebbe pensando di abbandonare il modello compatto per puntare maggiormente sui top di gamma più acquistati dai consumatori. Considerato che la serie Xperia Compact potrebbe tornare sul mercato prossimamente, quale sarà il futuro degli smartphone dalle dimensioni ridotte?