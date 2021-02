iPhone pieghevole, nuovo leak: design a conchiglia e prezzo più basso dei concorrenti?

Torniamo a parlare dell'iPhone pieghevole, il nuovo smartphone su cui starebbe lavorando la società di Cupertino e che dovrebbe arrivare nei negozi tra qualche anno. Quest'oggi l'affidabile leaker Jon Prosser, attraverso il proprio canale YouTube Front Page Tech, ha pubblicato una nuova serie di indiscrezioni.

Rifacendosi ai precedenti rapporti che volevano Apple al lavoro su due tipi di smartphone pieghevoli, Prosser afferma che probabilmente il colosso di Cupertino ha scelto un design a conchiglia. L'autorevole leaker osserva anche che piuttosto che utilizzare una cerniera per separare i due display come fatto da Microsoft con il Surface Duo, Apple si avvarrà del vetro Ceramic Shield che abbiamo avuto modo di vedere all'opera negli iPhone 12, trattandolo chimicamente, per ottenere un livello di resistenza abbastanza elevato da gestire le aperture e piegature del dispositivo.

Aspetto da non sottovalutare è quello relativo al prezzo: Prosser infatti afferma che l'iPhone pieghevole di Apple dovrebbe costare meno dei concorrenti. Tuttavia, il lancio probabilmente non è dietro l'angolo e con ogni probabilità bisognerà aspettare ancora qualche anno: il 2023 è il più probabile. Proprio questo "ritardo" rispetto ai concorrenti, potrebbe favorire un prezzo più basso, in quanto come avvenuto anche per altre tecnologie il prezzo delle componenti dovrebbe diminuire.

Quest'ultima parte del rapporto è in controtendenza rispetto ad altri leak emersi di recente, che volevano l'iPhone pieghevole pronto ad arrivare sul mercato nel 2022 con 256gb di memoria interna a 1.499 Dollari.

Altre fonti riferiscono anche che il dispositivo dovrebbe arrivare in un'ampia gamma di colorazioni, in quanto Apple intenderebbe rivolgersi alla fascia più giovane di pubblico.