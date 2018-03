iPhone pieghevole? Probabilmente lo vedremo entro due anni

prevede di uscire con unentro due anni, secondo. In particolare, la società distarebbe lavorando con i suoi partner asiatici per realizzare uno

"Ci aspettiamo che gli iPhone di questo autunno rimangano in gran parte invariati per le versioni OLED, anche se le modifiche alle dimensioni si sono dimostrate in grado di attirare l'attenzione in passato. [...] Le nostre fonti suggeriscono che Apple stia lavorando con i fornitori su uno smartphone pieghevole (potrebbe potenzialmente arrivare anche un tablet) da lanciare nel 2020", ha scritto l'analista Wamsi Mohan.

Dobbiamo aspettarci, dunque, l'arrivo di dispositivi pieghevoli entro i prossimi due anni, con Samsung e Lenovo che sembrano essere già al lavoro per anticipare Apple. D'altronde, il mercato degli smartphone sta ultimamente attraversando una sorta di "crisi di idee", che sta portando sempre più produttori di dispositivi mobili ad adottare il tanto amato/odiato notch. Inoltre, la società di Cupertino sembra proprio aver deciso di rimuovere quest'ultimo nei suoi iPhone che verranno lanciati nel 2019.

Non ci resta che attendere e vedere se veramente Apple deciderà di realizzare uno smartphone pieghevole, ma resta il fatto che per ora nessuna società sembra essere veramente in grado di realizzarlo nel breve periodo.