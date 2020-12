iPhone pieghevole sempre più rumoreggiato per il lancio nel 2022

L’iPhone pieghevole è protagonista di sempre più indiscrezioni tra gli appassionati del marchio Apple e non solo: dopo le prime voci che parlavano del lancio nel 2022 diffuse dalla fonte israeliana The Verifier, ora anche altre testate si sarebbero allineate a questa data di arrivo sul mercato, aggiungendo anche altri dettagli ai rumor.

Stando infatti a quanto riportato dal DigiTimes, il colosso di Cupertino potrebbe potenzialmente lanciare un iPhone pieghevole nel 2022 per unirsi finalmente al mercato in cui attualmente i grandi protagonisti sono Samsung (che conta addirittura tre modelli differenti di foldable già lanciati), Motorola e Huawei. Ora come ora non sono note molte informazioni riguardo il design, ma si vocifera che Foxconn starebbe già testando un primo prototipo con due diversi schermi collegati da un meccanismo unico centrale – simile, dunque, al Microsoft Surface Duo - mettendolo sotto stress.

A fornire i display pieghevoli dovrebbe essere Samsung Display, ma il rapporto diffuso dal DigiTimes parla anche della possibilità di vedere prodotti di LG e Japan Display. In ogni caso, con ogni probabilità si tratterà di pannelli OLED e non microLED in quanto il passaggio richiederebbe fino ai quattro anni, dunque non sarebbe così tanto percorribile per stare a passo con i tempi.

Ricordiamo infine che tra i dettagli diffusi da The Verifier si parlava anche della memoria interna e sulla RAM, che dovrebbero essere pari rispettivamente a circa 256GB e 8GB, ma anche del possibile prezzo attorno ai 1.499 Dollari. Trattandosi però di indiscrezioni, sebbene stiano aumentando in numero e in frequenza vi consigliamo di prenderle con le pinze.