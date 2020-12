iPhone pieghevole, forse ci siamo: Apple chiede a Foxconn le prime unità di prova

Forse ci siamo: l’iPhone pieghevole si sta avvicinando a grandi passi. Secondo un nuovo rapporto proveniente dalla Cina, Apple avrebbe chiesto ai suoi fornitori di inviare i campioni delle componenti necessarie per la produzione dello smartphone con schermo pieghevole ad Hon Hai Group, ovvero Foxconn.

L’azienda cinese è stata infatti incaricata di realizzare alcune unità di prova dell’iPhone pieghevole, ma questo rumor non deve trarre in inganno: nonostante l’accelerata, infatti, lo smartphone dovrebbe comunque vedere la luce nella seconda metà del 2022. Gli ingegneri Apple infatti si stanno preparando per completare il design del dispositivo, che poi dovrà essere sottoposto ai consueti test.

I display probabilmente saranno forniti da Samsung, mentre Nissei sarebbe stato scelto per la produzione della cerniera che consentirà agli utenti di aprire e chiudere il dispositivo. L’assemblaggio, invece, sarebbe stato affidato a Foxconn, un partner di lunga data del colosso di Cupertino.

Proprio sullo schermo però le voci sono contrastanti: secondo alcuni, infatti, Apple starebbe decidendo tra gli schermi OLED e MicroLED, un aspetto non secondario destinato ad influenzare anche la produzione.

Nessuna novità sul prezzo: alcuni rumor emersi tempo fa parlano di un prezzo di partenza di 1499 Dollari per l’iPhone pieghevole. Altre voci di corridoio invece parlano di una Foxconn già alle prese con i primi test.