Quali iPhone si potranno sbloccare con la mascherina senza Apple Watch?

Come abbiamo avuto modo di raccontare, con il nuovo iOS 15.4 arrivato ieri sera in beta Apple ha introdotto la possibilità di sbloccare iPhone anche con la mascherina, anche per coloro che non hanno un Apple Watch. Ora sono emerse nuove informazioni a riguardo.

Secondo quanto raccolto da CutOfMac, la funzione è accessibile solo sugli iPhone 12 ed iPhone 13. Apple ha spiegato che il nuovo sistema di sblocco si sofferma sulle "caratteristiche uniche presenti intorno alla zona degli occhi" per verificare se colui che sta effettuando il login nello smartphone sia effettivamente l'effettivo proprietario. Questa limitazione sarebbe dovuta al fatto che gli ultimi due modelli di iPhone hanno dei sensori per il FaceID più avanzati, che sono in grado di portare a termine operazioni di elaborazione più intensive dato che rileva meno dati.

Ovviamente, il sistema non è accurato come la scansione "completa", ma toglierà il disturbo a tantissimi utenti che, sprovvisti di Apple Watch, sono costretti ad abbassare la mascherina per poter accedere allo smartphone oppure devono digitare il codice.

Tra le altre novità in arrivo su iOS 15.4 troviamo anche la risoluzione di un fastidioso bug che impediva alle applicazioni di terze parti di sfruttare a pieno lo schermo ProMotion a 120Hz presente su iPhone 13 Pro e Pro Max.