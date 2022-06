Ci siamo: iPhone pronto a passare all'USB-C, ma non con iPhone 14

Mentre si continua a parlare del funzionamento del display di iPhone 14 Pro, l’analista Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto su un aspetto non secondario riguardante la scheda tecnica della prossima generazione di smartphone targati Apple: le porte.

A quanto pare, infatti, tutti e quattro i modelli manterranno nel 2022 lo standard Lightning. Tuttavia, il recente accordo sul caricatore unico USB-C costringerà il colosso di Cupertino ad abbracciare lo standard in questione. La pressione da parte della Commissione Europea è forte, ed anche negli Stati Uniti si stanno iniziando a sentire le prime proposte e voci di senatori che vogliono una normativa simile per ridurre i rifiuti elettronici e favorire gli utenti.

Gurman spiega che il passaggio all’USB-C avverrà con iPhone 15, che sarà lanciato nel 2023, sebbene la normativa europea dovrebbe entrare in vigore solo nel 2024.

Rumor di questo tipo non sono certo nuovi, e già da diversi mesi si parla dell’eventualità che Apple abbracci lo standard USB-C. In molti avevano anche parlato di una possibile rimozione totale delle porte dagli iPhone, per favorire il MagSafe, ma almeno al momento non sono emerse conferme a riguardo.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli aggiuntivi del caso. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e la situazione potrebbe cambiare rapidamente.