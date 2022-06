iPhone rallentati da Apple, la questione throttling non è chiusa: chiesti rimborsi

La questione legata al rallentamento dei vecchi iPhone da parte di Apple ancora non si è esaurita, sebbene siano passati ormai cinque anni. Il colosso di Cupertino infatti potrebbe presto trovarsi di fronte ad un’azione legale multimilionaria e rimborsi record.

Justin Gutmann, ha presentato un esposto contro Apple presso il Competition Appeals Tribunal. Oggetto del contendere è il sistema di gestione della batteria che era stato implementato negli iPhone nel gennaio 2007, che ha rallentato le prestazioni degli smartphone meno recenti per impedirne lo spegnimento senza preavviso.

Gutmann sostiene che la decisione di Apple di rallentare gli iPhone non è stata inizialmente comunicata agli utenti ed è stata introdotta per nascondere delle limitazioni tecniche della batterie. Secondo il legale, piuttosto che procedere con un programma di ritiro o sostituzione delle batterie, o ammettere che l’aggiornamento software non era adatto ai dispositivi meno recenti, Apple ha spinto gli utenti ad installare l’update sapendo che avrebbe peggiorato le prestazioni.

“Invece di fare la cosa onorevole e legale dai propri clienti e offrire una sostituzione gratuita, un servizio di riparazione o un risarcimento, Apple ha invece ingannato le persone nascondendo uno strumento negli aggiornamenti software che ha rallentato i loro dispositivi fino al 58%”, si legge nella causa che chiede un risarcimento danni per oltre 750 milioni di sterline, da distribuire tra i circa 25 milioni di utenti interessati e che erano in possesso di iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e iPhone X.

Immediata è arrivata la dichiarazione di Apple che, occorre sottolineare, aveva proposto uno sconto per la sostituzione delle batterie degli iPhone interessati.

“Non abbiamo mai fatto nulla per abbreviare intenzionalmente la vita di qualsiasi prodotto Apple o degradare l’esperienza dell’utente per favorire gli aggiornamenti dei clienti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti che i nostri clienti adorano e far durare gli iPhone il più a lungo possibile è una parte importante di questa visione" ha affermato un portavoce.