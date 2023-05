iPhone da record: nel Q1 2023 prezzo di vendita medio ai massimi storici

Un nuovo rapporto pubblicato da CIRP oggi mostra che il prezzo medio di vendita degli iPhone ha raggiunto il massimo storico nel primo trimestre del 2023, un periodo non certamente facile in quanto segue il picco di Natale e che quest’anno è stato caratterizzato anche da fattori macroeconomici non indifferenti.

Nel rapporto si vede che rispetto al Q4 2022, che è coinciso con il lancio dei nuovi iPhone 14 ed appunto il periodo delle festività, nel Q1 2023 il prezzo medio pagato dagli utenti per lo smartphone della società di Cupertino è cresciuto in maniera notevole, arrivando a toccare 988 Dollari.

Nel grafico che trovate in calce si vede come l’andamento sia costante verso l’alto e dopo gli 882 Dollari di Marzo 2022, il prezzo medio è cresciuto a Giugno, Settembre e Dicembre 2022 per poi raggiungere il picco a Marzo 2023.

A spingere questo trend ci ha pensato la popolarità di iPhone 14 Pro e Pro Max, ma CIRP nota anche che sempre più persone scelgono iPhone con più spazio, e la cancellazione del modello Mini sta spingendo le vendite del 14 o 14 Plus.

“Riteniamo che la forza del mercato globale degli iPhone usati supporti i loro generosi valori di permuta. Ciò riduce simultaneamente la spesa di un nuovo iPhone e incoraggia sottilmente l’acquisto di un modello più premium, in quanto gli utenti sono fiduciosi che manterrà più il suo valore” si legge nelle conclusioni finali dello studio.

In un periodo in cui il mercato degli smartphone è in costante calo, Apple riesce a salvarsi aumentando i prezzi medi di vendita.