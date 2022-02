Alcuni iPhone hanno salvato le registrazioni di Siri anche se disattivate dagli utenti

Tegola per Siri di Apple. La beta 2 di iOS 15.4 di Apple, infatti, corregge un bug in Siri che avrebbe registrato - su un piccolo numero di iPhone - le interazioni degli utenti, anche se queste erano state disattivate tramite le opzioni.

La notizia è stata riportata da ZDNet, secondo cui il bug sarebbe stato introdotto involontariamente da Apple con il lancio di iOS 15, quando ha abilitato automaticamente l'impostazione "Migliora Siri e la dettatura" dalle opzioni. Questo switch autorizza Apple a registrare, archiviare e riascoltare le conversazioni con Siri, allo scopo di migliorare l'iA.

Apple, parlando con ZDNet, ha spiegato che ha cancellato tutte le registrazioni raccolte e collegate al bug. Un portavoce ha anche osservato che "con iOS 15.2 abbiamo disattivato l'impostazione 'Migliora Siri e Dettatura' per molti utenti che utilizzano Siri ed abbiamo provveduto a correggere il bug introdotto con iOS 15. Questo bug ha inavvertitamente attivato l'impostazione su una piccola parte di dispositivo e da quando l'abbiamo identificato, abbiamo smesso di analizzare l'audio ricevuto dai dispositivi interessati".

Con il corposo iOS 15.4, che attualmente è disponibile solo in versione beta, Apple mostrerà nuovamente il prompt che richiederà agli utenti di abilitare o disattivare la funzione "Migliora Siri e Dettatura".

Nelle scorse ore Apple ha annunciato la funzione Tap To Pay che trasformerà gli iPhone in POS per i pagamenti.