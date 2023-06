iPhone scambiano pogo e balli per incidenti automobilistici: picco di chiamate al 911

La funzionalità di rilevamento degli incidenti stradali di iPhone 14 si è già rivelata molto utile in alcune circostanze. Tuttavia, non mancano i falsi allarmi e la notizia che arriva dalla contea di Cofee, nel Tennessee si inserisce proprio in questo contorno.

Le autorità locali infatti hanno registrato un importante picco di chiamate ai servizi di emergenza sanitaria in occasione del Festival Musicale di Bonnaroo.

Le motivazioni sono legate al fatto che molti iPhone hanno scambiato i balli (ed il pogo) dei presenti al festival con incidenti automobilistici.

La notizia è stata riportata anche dalla testata locale WKRN durante lo scorso weekend, che però non fornisce molte informazioni sul numero di iPhone effettivamente coinvolti nei falsi positivi.

Il rilevamento degli incidenti di iPhone 14 Pro è progettato per avvisare le autorità qualora dovesse rilevare movimenti improvvisi e violenti: se l’utente non reagisce e conferma di stare bene entro 20 secondi, lo smartphone fa partire la chiamata ai servizi d’emergenza. Dal momento che si trattava di un concerto, quindi, è improbabile che le persone si siano accorte della chiamata in uscita, motivo per cui il 911 è stato allertato senza un’effettiva ragione.

Di recente un’escursionista è stata salvata dalla connettività satellitare di iPhone in quanto si era rotta la gamba.