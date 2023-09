iPhone scatterà foto 'spaziali' per Vision Pro? L'ecosistema guarda al 3D

Mentre già iniziano a spuntare i primi rumor sugli incredibili display OLED di iPhone 16, da un futuro ancora più remoto arrivano novità ancora più intriganti, soprattutto per gli utenti che già guardano con discreto interesse ad Apple Vision Pro e al suo ecosistema.

A quanto pare, infatti, Apple potrebbe essere intenzionata a integrare gli iPhone, o perlomeno i modelli "Ultra" proprio nel mondo AR di Vision Pro, tramite una fotocamera in grado di catturare foto e video "spaziali" con una tecnologia del tutto simile a quella delle fotocamere tridimensionali del visore di Cupertino.

Il rumor, diffuso su Weibo, suggerisce che i modelli di iPhone "Ultra" successivi al lancio definitivo di Apple Vision Pro, potrebbe "portare il mercato a ripensare al tipo di foto e video che uno smartphone dovrebbe catturare", con un riferimento non troppo velato alle fotocamere frontali del visore AR della mela.

Attualmente, è previsto che le foto scattate tramite i dispositivi dell'ecosistema Apple vengano mostrate in realtà aumentata nel visore in due dimensioni ma dislocate chiaramente in un ambiente a tre dimensioni.

Tuttavia, sarebbe estremamente suggestivo provare la profondità dei video spaziali, che si integrano nell'ambiente circostante e consentono di "rivivere" i propri ricordi. Insomma, ci attende una nuova evoluzione per la già ricca gamma di dispositivi Apple e sul modo in cui collaborano tra loro?

Nel frattempo, ricordiamo che Meta e LG sarebbero già al lavoro sul rivale diretto di Vision Pro, un visore per la Realtà Aumentata di fascia altissima e tecnologicamente all'avanguardia.