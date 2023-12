L'iPhone all-screen potrebbe essere ancora particolarmente lontano

Dopo aver effettuato un rapido recap dei rumor su iPhone 16 Pro, è giunto adesso il momento di soffermarsi su una tipologia di design che invece probabilmente non farà capolino con questa generazione degli smartphone di Apple. Sembra infatti che l'approdo sul mercato di un iPhone all-screen sia ancora lontano.

Infatti, come riportato anche da The Verge e The Elec, LG Innotek risulterebbe attualmente impegnata alla realizzazione di una fotocamera sotto al display per iPhone, ma per il momento non si sarebbero raggiunti risultati in grado di poter effettivamente essere utilizzati per un prodotto consumer.

Questo perlomeno nel modo di intendere il mondo smartphone da parte di Apple, visto che sarebbe proprio la società di Cupertino a non essersi detta convinta di quanto visto finora. L'azienda di Tim Cook avrebbe infatti ricevuto alcuni sample da LG Innotek, ma le indiscrezioni indicano un quadro non esattamente dei più rosei in tal senso.

Nel frattempo, come indicato dall'analista Ross Young su Twitter X, le previsioni relative all'effettiva integrazione di una fotocamera UDC, elemento già visto a più riprese in ambito Android, da parte della società di Cupertino iniziano a slittare. Più precisamente, potremmo dover attendere fino al 2027 per vedere effettivamente un iPhone con fotocamera sotto lo schermo approdare sul mercato. Per il momento non c'è chiaramente nulla di ufficiale, ma staremo a vedere.