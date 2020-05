iPhone SE 2 da 64 e 256 gigabyte in offerta su Amazon

Per la prima volta dal lancio, il nuovo iPhone SE 2 di Apple è disponibile a prezzo ridotto su Amazon Italia. Il colosso di Jeff Bezos infatti propone quest'oggi degli sconti molto interessanti sulle varianti con 64 e 256 gigabyte di storage.

Sconti iPhone SE 2020 Amazon

Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - nero: 464 Euro (499 Euro);

Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - (PRODUCT)RED: 464 Euro (499 Euro);

Nuovo Apple iPhone SE (256GB) - bianco: 634,49 Euro (669 Euro).

Nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia, la disponibilità è garantita su tutti e tre i modelli, ecco perchè trattandosi di un prodotto molto richiesto consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse. Amazon, come avvenuto anche in passato, non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.

L'ordine beneficia ovviamente di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione veloce a casa. Non sono presenti indicazioni su eventuali ritardi o rallentamenti a causa del Coronavirus.

Per chi non avesse seguito le notizie, iPhone SE 2 include un display da 4,7 pollici con Touch ID integrato nel tasto Home fisico, mentre non è presente il sistema Face ID per il riconoscimento del volto. Sotto la scocca è presente il processore A13 Bionic mentre la fotocamera posteriore è da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine.