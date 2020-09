iPhone SE 2 da 64 gigabyte è in offerta su eBay, con sconto extra del 5%!

Interessante offerta proposta da un rivenditore di eBay quest'oggi, che permette di acquistare a prezzo ridotto il nuovo iPhone SE 2 di Apple, nella variante da 64 gigabyte, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro.

Il rivenditore PCDistributionSPA, che ha una percentuale di feedback positivi del 100%, propone l'ultimo smartphone della società di Cupertino a 429,99 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Tuttavia, inserendo il codice promozionale "PITSET205", sarà possibile ottenere uno scontro extra del 5%, che porta il totale a 407,55 Euro.

E' anche possibile aggiungere, sempre attraverso la scheda tecnica, la copertura di Allianz per danni accidentali e furti della durata di un anno, al prezzo di 95 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella ed il gioco sarà fatto.

Il venditore garantisce la consegna con il corriere espresso tra il 21 e 22 Settembre, a costo zero. Come metodi di pagamento vengono accettati PayPal e le carte Maestro, Visa, Mastercard e PostePay. E' anche possibile effettuare il reso entro 30 giorni, con il venditore che pagherà le spese di restituzione.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, sono state vendute 115 unità del prodotto, pari a più del 60% della disponibilità reale. Per questo motivo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.