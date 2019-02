iPhone SE 2: Apple avrebbe riavviato il progetto, lancio in primavera?

Lo scorso anno sembrava tutto fatto per iPhone SE 2, il successore dell'acclamato top di gamma compatto, ma successivamente alcuni leak avevano messo a tacere tutte le voci, affermando che il progetto era stato cancellato. Ebbene, sembra proprio che Apple ci stia ripensando e che potrebbe lanciare lo smartphone in primavera.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech, la società di Cupertino avrebbe rivisto i suoi piani in seguito al recente calo delle vendite e avrebbe quindi deciso di riportare in vita il progetto. Ci hanno pensato quelli di TechGarage a rilanciare l'indiscrezione, pubblicando online le immagini che potete vedere in allegato in questa news.

Stando ai render, il rivisto iPhone SE 2 monterebbe un display da 4,7 pollici con bordi ridotti e con un notch in stile iPhone X. Il retro dello smartphone dovrebbe essere in vetro, in modo da supportare la ricarica wireless. Non dovrebbe mancare anche il Face ID, che non era disponibile nell'originale SE. Ovviamente, sotto la scocca dovrebbe fare capolino l'ultimo processore della società di Cupertino.

Vi ricordiamo che recentemente Apple aveva rimesso in vendita in USA le unità di iPhone SE rimaste in magazzino. In molti hanno visto questa mossa da parte dell'azienda di Tim Cook come un metodo per ottenere un feedback in merito a un nuovo smartphone compatto. Considerando che il dispositivo è finito sold out in poche ore, il rumor emerso oggi non ci sorprende molto.